Prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira (28)

Contribuinte tem até 23h 59min 59s para entregar a declaração

28/04/2017, às 09h04

Quem ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda 2017 tem só até 23h 59min 59s desta sexta-­feira para enviar o documento à Receita Federal.

O contribuinte que perder o prazo está sujeito a pagar multa mínima de R$ 165,74, que pode subir até 20% do valor do imposto devido. Para preencher a declaração, é preciso baixar o programa IR 2017, disponível no site do Fisco. A expectativa da Receita Federal é receber 28,3 milhões até o fim do prazo.

O documento precisa ser enviado por pessoas físicas que obtiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Também precisa fazer o acerto de contas com o Leão quem obteve rendimentos isentos, não­tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil; ganhos de capital na venda de bens ou com operações em Bolsa; receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50; ou possuía bens ou direitos acima de R$ 300 mil.

A tendência é que o sistema da Receita Federal fique lento com a proximidade do fim do prazo, já que o volume de contribuintes aumenta nas últimas horas para entregar a declaração. Portanto, quem estiver com dificuldade para terminar de preencher de declaração precisa estar atento para não cair na malha fina: — Para não correr esse risco, a orientação é enviar a declaração zerada, sem informação nenhuma, só para não pagar multa.

Com o fim do prazo, o contribuinte deve reunir as informações o mais rápido possível e enviar uma retificadora — afirma o contador Samir Nehme, vice­presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ). Na hora de acertar as contas, a

pessoa física pode optar pelo desconto simplificado (correspondente à dedução de 20% dos rendimentos tributáveis), limitado a R$ 16.754,34, ou inclusão de todas as deduções legais, como gastos com dependentes e despesas médicas.

O sistema do Fisco mostra ao contribuinte como fica a declaração na forma simplificada e na completa Assim, ele pode escolher qual modelo é mais vantajoso. Qualquer erro pode ser corrigido antes mesmo do fim do prazo, seja a respeito de valores declarados, dependentes ou deduções. Após o limite, o contribuinte deve gerar uma declaração retificadora. Para isso, ele deve seguir o mesmo processo que a declaração comum, mas informar no campo “Identificação do Contribuinte” que será uma retificadora.

No entanto, ele não pode mudar o modelo escolhido anteriormente: simplificado ou completo.

Fonte: O Globo