IGH abre processo seletivo para 81 vagas com salários de até R$ 8,2 mil em Goiânia

31/05/2017, às 10h05

As vagas disponíveis são para cargos administrativos, auxiliares de diversas setores e para área da saúde. A carga horária varia entre 12 e 44 horas semanais. Conforme o IGH, é preciso preencher uma ficha de cadastro e levá-la junto com os documentos pessoais exigidos no edital até o instituto.

O processo seletivo é composto por entrevista por competência, testes psicológicos e entrevista técnica. Conforme o edital, o resultado deve ser divulgado no site do IGH no próximo dia 28 de junho. O documento ressalta, no entanto, que as datas divulgadas podem sofrer alterações.