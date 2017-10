Idoso suspeito de ser maltratado pelo filho se recupera ao lado da família, em Piranhas

Valentin Pereira Santos, de 78 anos, trocou os hematomas no rosto pelo sorriso. Determinação judicial cumprida em 6 de outubro retirou o homem da casa onde morava com o filho

26/10/2017, às 13h10

Vinte dias de muito cuidado, carinho e atenção foram mais que suficientes para transformar a vida de Valentin Pereira Santos, de 78 anos. O idoso foi retirado da casa onde morava com o filho, Walber Pereira Santos, popularmente conhecido como Walbinho, por força de uma determinação judicial.

O mandado expedido pelo juiz Daniel Maciel Martins, da Comarca de Piranhas, foi cumprido no último dia 6 de outubro, quando as equipes da Polícia Civil (PC), Comando de Operação de Divisas (COD), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e um oficial de justiça entraram na casa onde os dois viviam e se depararam com o idoso totalmente debilitado.

A dor já é passado. Os hematomas na face foram embora e deram lugar a um sorriso espontâneo. A recuperação na casa da irmã Dolores Pereira Santos, que passou a ter a tutela do idoso que precisa de cuidados especiais, tem sido ao lado da família, em Piranhas.

Nesses 20 dias algumas evoluções podem ser percebidas, já que quando foi encontrado, Valentin estava acamado. Ele consegue se alimentar sozinho e a visita de familiares e amigos é constante, como na foto em que ele aparece ao lado das sobrinhas em um almoço de família.

A Justiça determinou que Valentim retorne para a sua casa e passe a receber os cuidados devidos na residência. Quanto ao filho, suspeito de maltratar o pai, a Justiça ordenou que ele se retire do local e mantenha uma distância mínima de 200 metros do idoso. Se a ordem for descumprida, Walbinho poderá ser preso.