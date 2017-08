Idoso é encontrado morto dentro de sua residência, em Piranhas

Vizinhos relataram à Polícia que o homem não era visto há três dias. A grande quantidade de moscas vindo da casa do idoso chamaram a atenção de uma morada

11/08/2017, às 13h08

Um idoso foi encontrado morto dentro da casa onde morava, na Rua José Lelis, no Setor Sudoeste, em Piranhas, no fim da manhã desta sexta-feira (11/08). Segundo a Polícia Militar, Rui Garcia Barbosa morava sozinho e apresentava problemas de saúde.

Segundo os vizinhos, há três dias não havia movimento na casa do idoso, mas uma grande quantidade de moscas chamou a atenção de uma moradora ao lado que foi até o local e olhando pela janela percebeu que o idoso estava sem vida.

Ainda não se sabe a causa da morte do homem. A Polícia foi acionada e aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML) de Iporá, para fazer a retirada do corpo.⁠⁠⁠⁠