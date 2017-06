Idoso de 62 anos é encontrado morto em Piranhas

O IML já se encontra no local para a retirada do corpo. A suspeita inicial é de que Sebastião Cândido Ferreira tenha se ferido nas lanças de ferro das grades do portão ao tentar pular o muro da residência da ex-companheira⁠⁠⁠⁠

29/06/2017, às 10h06

Um idoso de 62 anos, identificado como Sebastião Cândido Ferreira, foi encontrado morto em frente a residência da ex-companheira na manhã desta quinta-feira (29), no Setor Planalto, próximo ao Centro de Informação ao Turista (CIT), em Piranhas.

Segundo o policial militar cabo Ademir, que atendeu a ocorrência, a mulher contou à Polícia que o idoso havia chamado no portão durante a madrugada, mas ela não quis atendê-lo, pois o idoso tinha costume de ingerir bebidas alcoólicas.

A Polícia Militar foi acionada durante a manhã por pessoas que passaram na rua e viram o corpo de Sebastião ensanguentado.

Ainda de acordo com a PM, a suspeita inicial é que Sebastião teria se ferido nas lanças de ferro das grades do portão ao tentar pular o muro da residência. Os exames periciais irão indicar as verdadeiras causas da morte.

Nesse momento o Instituto Médico Legal (IML) se encontra no local para a retirada do corpo.⁠⁠⁠⁠