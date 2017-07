Idosa de 91 anos morre após se queimar, em Rio Verde

Segundo a PM, a senhora possivelmente se queimou enquanto cozinhava e o fogo se alastrou por sua roupa. O acidente teria ocorrido na residência da vítima, na zona rural

18/07/2017, às 08h07

Uma mulher de 91 anos morreu queimada durante um incêndio na dentro da casa onde morava, localizada em uma fazenda no município de Rio Verde.

A policia militar foi acionada nesta segunda feira para ir até a propriedade rural a cerca de 18 quilômetros de Rio Verde, para registrar uma morte possivelmente acidental.

No local os policiais foram informados por um homem que trabalha no local, que ele colocou uma sopa para esquentar e avisou a idosa que a sopa estava no fogo e que ele iria a casa do vizinho em outro propriedade rural nas proximidades.

Segundo o homem no caminho da outra fazenda em certo momento ele percebeu fumaça saindo da sede da fazenda onde ele trabalha rapidamente ele se dirigiu para a casa de onde estava vindo a fumaça.

Ao chegar ao local ele encontrou a senhora morta sentada em uma cadeira ao lado do fogão, segundo ele, ela estava queimada, no momento ela estava usando muita roupa devido ao frio. Possivelmente o fogo se alastrou por sua roupa. O homem pegou o corpo da idosa colocou em uma cama cobriu com um lençol e acionou a Polícia.

A PM esteve no local e registrou a ocorrência. O caso esta sendo investigado pela Policia Civil.

Fonte: Plantão JTI