Araras e tucanos são devolvidos à natureza em Goiás após serem recuperados de tráfico de animais

Aves foram soltas em fazendas de Goiás onde há outros animais das mesmas espécies. Segundo Ibama, elas passaram por uma reabilitação para voltar a voar normalmente

10/07/2017, às 08h07

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) soltou de volta à natureza, em Goiás, 14 araras e seis tucanos apreendidos com traficantes de animais no Rio de Janeiro. Segundo o órgão, as aves passaram por reabilitação para conseguir voltar a voar, já que muitas delas estão em cativeiro há cerca de dez anos.

“A gente faz essa repatriação. A gente retira esses animais que foram apreendidos e resgatados em áreas mais periféricas e traz para o centro do bioma”, explicou o funcionário do Ibama em Goiás, Luiz Alfredo Baptista.

As aves foram soltas na última sexta-feira (7). Ainda conforme o Ibama, os tucanos foram entregues em uma fazenda de Jaraguá, no centro goiano. Já as araras, em outra propriedade, no município de Aragoiânia, na mesma região do estado.

Servidora do Ibama do Rio de Janeiro, Taciana Sherlock acompanhou a libertação dos animais de volta à natureza e alertou para os riscos do tráfico.

“Infelizmente para cada dez animais que são retirados da natureza, nove vêm a óbito. É um tráfico muito cruel, é uma realidade muito cruel que precisa ser mudada”, afirmou.

Fonte: G1 Goiás