Hospital Municipal de Piranhas vai receber novo Raio X

A expectativa da Prefeitura é que o novo equipamento esteja pronto pra funcionar em agosto. Sala onde o aparelho vai ficar está sendo preparada

28/07/2017, às 17h07

Um novo equipamento de raio X será instalado no Hospital Municipal Cristo Redentor, em Piranhas, ainda no mês se agosto, segundo a estimativa da Prefeitura. As modificações na sala onde o aparelho será colocado já estão em fase final. O novo raio X custou o equivalente a R$ 300 mil.

Os recursos para a compra do aparelho foram disponibilizados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Roberto Balestra. No total Balestra editou uma emenda de R$ 500 mil e o restante foi gastos na aquisição de aparelhos de menor custo, como ultrassonografia e outros.

Segundo o diretor em gestão de saúde do município, Cleide Tinan dos Santos, além de moderno, o aparelho atende todas as exigências em termos de qualidade e agilidade. “Nós adquirimos um equipamento produzido no Brasil, que provê às instituições de saúde um fluxo de trabalho ágil e eficiente, com maior rendimento aos seus pacientes e excelente retorno sobre o investimento”.

O antigo raio X atendia o município há mais de 30 anos, mas quebrou definitivamente no mês de março. “A aquisição de um bem público demanda certo tempo para que aconteça o planejamento e a execução com o melhor resultado na aplicação dos recursos. Durante esses meses a nossa equipe trabalhou incansavelmente, mas só agora foi possível finalizar a compra e os preparos para a instalação”, observou o diretor.