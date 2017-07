Homens que tentavam realizar saidinha de banco em Doverlândia são presos

Um dos suspeitos fugiu do local e roubou uma motocicleta para tentar sair da cidade, mas o GPT recuperou o veículo e prendeu o fugitivo

03/07/2017, às 10h07

Em patrulhamento pelas ruas de Doverlândia na noite do último sábado (01/07), o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), constatou que três homens que estavam próximos a uma agência do Banco do Brasil planejavam assaltar pessoas que fossem sacar dinheiro no autoatendimento, a chamada saidinha de banco.

Segundo a Polícia, os bandidos confessaram que aproveitaram a grande fluxo de pessoas, já que um show popular movimentava a cidade, para realizar o assalto.

Durante abordagem um dos indivíduos, identificado como Marquinhos, conseguiu fugir, deixando sua moto Honda Broz no local.

Pouco depois os militares foram acionados com informações de que Marquinhos havia roubado uma moto Honda Biz ao ameaçar a vítima com um objeto cortante. O objetivo, segundo os policiais, era fugir da cidade.

Diante das informações, a equipe policial composta pelos Sargento Ferreira e Soldado Teixeira iniciou a procura do veículo roubado e o autor do crime, efetuando a prisão de Marquinhos e recuperando o veículo roubado.⁠⁠⁠⁠