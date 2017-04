Homens que pediam ajuda para fazer suposta cirurgia são presos por estelionato em Caiapônia

24/04/2017, às 08h04

A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Caiapônia prendeu em flagrante na última quarta-feira, 19, dois homens pela prática do crime de Estelionato (art. 171, do CP). A dupla transitava pelas ruas da cidade solicitando, por meio de um carro de som, ajuda financeira para uma suposta cirurgia para o autor Pedro Ribeiro da Silva, de 62 anos, natural de Chapadinha-MA.

Enquanto o autor Pedro ficava sentando no banco de passageiro do veículo expondo uma grande hérnia na região do abdômen, adquirida há cerca de 15 anos, o co-autor Ataídes José de Andrade, 57 anos, natural de Ocauçu-SP, além de conduzir o veículo, ajudava na arrecadação do dinheiro e de gêneros alimentícios. Ao serem abordados, os autores entraram em contradição em diversos momentos, sendo então encaminhados a Delegacia de Polícia Civil, onde informaram a condição de desempregados e de estarem sobrevivendo das doações, que bancavam combustível, alimentação e hospedagens da dupla em hotéis das cidades nas quais arrecadavam sobretudo valores em dinheiro.

Com as prisões foram recuperados parte do dinheiro e de gêneros alimentícios, além da apreensão do veículo com som volante e outras mídias cujos áudios solicitavam ajuda a várias pessoas com alegações diversas, demonstrando que o autor ATAIDES, ligado a uma suposta Casa de Recuperação, vem praticando de forma contínua a prática de estelionato.

O Delegado de Caiapônia, Marlon Souza Luz, ficou surpreso com a ousadia dos estelionatários, tendo em vista a prisão recente de outros dois autores que agiram da mesma forma na cidade. A prisão foi possível graças a denúncias da população de Caiapônia, que tem sido cada vez mais participativa nas questões de Segurança Pública. Participaram da ação o Delegado Marlon Souza Luz, Agente Thiago Barros e Escrivã de Polícia Eliane Dias.

Fonte: Oeste Goiano