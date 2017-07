Homem é preso após manter companheira em cárcere privado, em Doverlândia

De acordo com a Polícia, a vítima foi mantida trancada na residência do casal por cerca de três dias

15/07/2017, às 09h07

Um homem de 28 anos foi preso em Doverlândia, na madrugada desta sexta-feira (14), por ter agredido e mantido sua companheira , de 23 anos, em cárcere privado.

As equipes da Polícia Militar e Civil prenderam Pedro Henrique Santos após a vítima ter conseguido escapar da residência do casal, onde estava presa há cerca de três dias.

A mulher pediu socorro a uma equipe de policiais militares que realizavam o patrulhamento na cidade. A vítima relatou à Polícia que sofreu ameaças com uma arma de fogo e foi agredida com socos e coronhadas na cabeça.

Com apoio da Polícia de Caiapônia, os militares se deslocaram até o local do cárcere e encontraram Pedro Henrique escondido dentro de um dos quartos da residência. O autor do crime foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Caiapônia para que as devidas providências fossem tomadas. A arma de fogo não foi localizada pela PM.

Participaram da operação conjunta os militares Sargento José Lázaro Ferreira, Sargento Vandeir de Freitas e Soldados Edson Magalhães e Edimar Júnior e Delegado Marlon Souza Luz.