Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada de 14 anos em Piranhas

Segundo informações da adolescente, concedidas à Polícia, ela sofreu abuso sexual durante cerca de seis anos

24/05/2017, às 11h05

Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão temporária nesta quarta-feira (24), em desfavor de um homem acusado de estuprar e engravidar a enteada de 14 anos, que é portadora de necessidades especiais, em Piranhas. De acordo com informações a adolescente está na sexta semana de gestação.

O suspeito identificado como Sebastião Pereira dos Santos, 44 anos, mantinha um relacionamento com a mãe da vítima há cerca de oito anos e atualmente residia em uma fazenda próximo à Piranhas, onde o mesmo prestava serviços.

A vítima, que teve a gravidez confirmada, afirma que o ato sexual não foi consentido e que vinha sofrendo abusos sexuais e ameaças por parte do padrasto, há cerca de seis anos.

Sebastião foi encaminhado para o Hospital Municipal Cristo Redentor, onde passou por exames de corpo de delito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento ao delegado.

O mandado de prisão foi espedido pelo juiz da Comarca Daniel Maciel Martins Fernandes, na tarde de ontem (23) a pedido do delegado de polícia Ramon Queiroz Rodrigues da Silva.

Quando a Polícia Civil chegou a fazenda onde o acusado trabalhava, hoje pela manhã, para cumprir o mandado, teve a informação que ele havia se mudado para acidade ontem a tarde. Em diligência o mesmo foi encontrado na residência de sua mãe no Setor Santo Antônio.

Além dos agentes da Polícia Civil, participaram da operação o sargento César e cabo Jean da Polícia Militar. As imagens do suspeito não foram liberadas pela Polícia, que teme pela integridade física do preso.