Homem é preso suspeito de abusar da filha, sobrinha e afilhada

29/05/2017, às 08h05

Um auxiliar de escritório de 57 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da filha, de 7 anos, da sobrinha, de 6, e de uma afilhada, que ainda não teve a idade confirmada, em Aparecida de Goiânia. No celular do homem, a polícia encontrou vários vídeos com pornografia infantil. Em alguns, ele aparece acariciando uma das vítimas, segundo a Polícia Civil.