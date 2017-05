Homem é preso por decepar patas e matar cachorro com golpes de podão em Iporá

Em depoimento o suspeito confessou o crime e que também matou outro cão no município por se incomodar com os latidos

30/05/2017, às 08h05

Um homem suspeito de ter decepado as patas dianteiras e matar um cachorro com um podão em Iporá, região Oeste de Goiás, foi preso nesta segunda-feira (29). O autônomo Sandro Pereira de Melo, de 42 anos, confessou o crime em depoimento e afirmou que cometeu o ato por ter se incomodado com os barulhos dos latidos. Ele não é o responsável pelo animal.

Segundo o delegado Ramon Queiroz, a ação ocorreu no mês de março e foi denunciada por uma Associação da cidade que cuida de animais abandonados. De acordo com a denúncia, depois de ter os membros cortados, o cachorro foi jogado em um cercado da associação com outros cães onde agonizou até a morte. Em depoimento, ele negou que tenha realizado a atitude com o objetivo de intimidar os membros da entidade cuidadora.

Os policiais checaram câmeras de monitoramento, identificaram e prenderam Sandro, que mora próximo do abrigo de cães. Ele admitiu ter sido o autor dos maus tratos e afirmou ainda que tinha praticado crime semelhante ao matar outro cachorro com uma paulada, também por se incomodar com os latidos do animal.

De acordo com o delegado, Sandro vai ser autuado por mutilação e maus tratos de animais. Caso seja condenado, ele pode pegar um ano de prisão. Contudo, ele responderá pelo crime em liberdade. Confira abaixo o vídeo com o depoimento do suspeito.

