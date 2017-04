Homem é preso por agredir a companheira em Piranhas

Anos atrás o autor, que mora no Setor Santa Luzia, desferiu vários golpes de foice contra a sua ex-esposa

07/04/2017, às 22h04

A Polícia Militar (PM) prendeu no início da noite, dessa sexta-feira (07), um homem acusado de agredir a sua companheira com socos e pontapés. Segundo o boletim de ocorrência o morador do Setor Santa Luzia, João Cley Correia Silva, 35 anos, ainda fez várias ameaças a vítima.

Aos policiais a vítima teria dito que João Cley “chegou do serviço já embriagado, dizendo que estava armado e que mataria o seu ex-marido”. As ameaças se estenderam a toda família da vítima.

Após exame médico o autor foi encaminhado ao presidio local onde aguarda a decisão da justiça.

João Cley é reincidente, pois já atentou contra a sua ex-esposa com uma foice, causando-lhe várias lesões. Participaram da ação o subtenente Messias, sargento César e os cabos Alves e Jean.