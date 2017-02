Homem é preso com 5 kg de cocaína em Jataí

01/02/2017, às 13h02

Droga, dquirida na Bolívia, seria vendida em Vitória (ES), por R$ 18 mil cada quilo

Um rapaz de 23 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (1), com cinco quilos de cocaína em Jataí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o entorpecente estava na bagagem do suspeito, que viajava em um ônibus, que seguia de Cuiabá (MT) para o Rio de Janeiro (RJ). A cocaína apreendida estava embalada em oito pacotes e, de acordo com o detido, foi adquirida em uma cidade da Bolívia para ser comercializada em Vitória (ES), por R$ 18 mil cada quilo.

Natural de Várzea Grande (MT), o jovem foi preso em duas ocasiões em 2016 por receptação de veículo roubado. Em janeiro, policiais do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) o flagraram próximo da fronteira com a Bolívia tentando “atravessar” uma picape roubada e no mês de abril ele foi novamente detido pela PRF com outra caminhonete roubada, na BR-174, em Cáceres (MT), também na divisa de Mato Grosso com a Bolívia.

Por ter adquirido a droga fora do Brasil, o homem deverá responder na Polícia Federal em Jataí por tráfico internacional de drogas, cuja pena varia de cinco a 15 anos de reclusão.

