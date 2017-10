Homem é preso após golpear duas mulheres com um facão em Baliza

Mãe e filha foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves

28/10/2017, às 22h10

Um homem foi preso neste sábado pela Polícia Militar (PM), após desferir golpes de facão contra duas mulheres, no Assentamento Bandeirantes, zona rural de Baliza.

Depois de uma discussão com a esposa Dayany da Mota Bastos e a sogra Silvânia de Mota Bastos, Cícero Hélio Teixeira as golpeou com um facão, destruiu as móveis da lanchonete da família e fugiu do local.

Ao receber a denúncia , a equipe da Polícia composta pelos sargentos Valdelan e Santana se deslocaram até o Assentamento e prestaram socorro às vítimas, que apresentavam cortes leves pelo corpo, e as encaminharam ao Hospital Municipal de Torixoréu- MT.

Cícero foi preso algumas horas depois quando os militares intensificaram as buscas pelo Assentamento. O homem foi levado para o Presídio de Aragarças.