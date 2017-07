Homem é preso por usar gás de cozinha como combustível, em Arenópolis

De acordo com os militares, o condutor do veículo também não possui CNH

28/07/2017, às 19h07

Um homem de 43 anos foi preso em Arenópolis, nessa sexta-feira (28), após ser flagrado usando gás de cozinha para mover o seu veículo.

Durante patrulhamento pela Avenida Araguaia, a equipe da Polícia Militar (PM) realizou uma abordagem de rotina a um veículo Ford Pampa. Segundo os policiais, enquanto realizavam as averiguações de rotina perceberam “um forte cheiro de gás de cozinha que exalava do veículo”. “Quando vistoriamos a carroceria constatamos que o condutor usava o gás de cozinha como combustível”, narrou o sargento Valdelan.

Anda de acordo com os militares que participaram da ocorrência, Valdelan e Martins, o condutor do veículo, Evanio Pereira Machado, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Evanio foi conduzido ao presídio de Piranhas após autuação do crime de ordem econômica e o veículo foi apreendido.⁠⁠⁠⁠