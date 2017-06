Homem é preso por manter a amásia em cárcere privado em Iporá

A Polícia chegou até o acusado após denúncias anônimas

21/06/2017, às 14h06

Denúncias anônimas informaram à Polícia Militar de que Murilo Oliveira Fonseca estava mantendo sua amásia em cárcere privado, na casa onde viviam, em Iporá, no loteamento Brisa da Mata. Ela era obrigada a ficar em casa, dentro de um banheiro e de onde os que denunciaram ouviram seus gritos de socorro. A amásia também era ameaçada com uso de arma de fogo. A própria vítima chegou a conseguir fazer ligação e relatar a sua condição de quem estava sob cárcere privado.

Nessa terça-feira, 20, quando a viatura da PM, com o sargento Nery, sargento Gunnar, sargento Edmilton e soldado Rodrigues chegou ao endereço da casa percebeu Murilo Oliveira Fonseca tentando sair com um Saveiro de cor prata. Ele foi abordado conforme procedimento padrão da PM. Nesse momento a amásia saiu da casa e, apavorada, confirmou as violências que estava sofrendo, inclusive, com ameaça de morte.

Diante da situação de flagrante, o autor foi informado de que teria que ser conduzido à Delegacia Municipal de Iporá. Nesse instante, ele tentou resistir a prisão e ainda dirigiu palavras ofensivas à equipe policial. O elemento teve quer algemado para condução até à Delegacia.

Nesse instante, a vítima pediu que adentrasse a casa, onde encontraram duas armas de fogo e uma quantidade considerável de substância que deve ser maconha.

Na Delegacia de Polícia foi feito os procedimentos de praxe e Murilo Oliveira Fonseca ficou preso.

Em seguida, a amásia ainda informou e conduziu o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) à um sítio na Fazenda Jacuba onde outras armas foram encontradas, todas de Murilo Oliveira Fonseca. Com a ajuda do caseiro do sítio localizaram as seguintes armas: uma espingarda de fabricação caseira Lafuncher de carregamento pelo cano com munições e uma espingarda de calibre 32.

Fonte: Oeste Goiano