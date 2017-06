Homem é preso pelo crime de estelionato em Caiapônia

O estelionatário vendia desinfetante em frascos de perfume nas tradicionais festas de barraquinhas

05/06/2017, às 09h06

Após denúncias da população caiaponiense, a Polícia Militar prendeu na madrugada de domingo (04/06) um homem que adulterava o conteúdo dos frascos de perfumes que ele vendia nas tradicionais festas de barraquinhas de Caiapônia.

De acordo com as denúncias feitas à Polícia, Francisco José Roberto do Nascimento, além de colocar desinfetante no lugar dos perfumes, ainda não devolvia o troco para os compradores quando um de seus produtos era vendido.

Ao apreender Francisco José, os militares verificaram o estoque de produtos e encontraram um litro de desinfetante, que de acordo com a PM era usado para abastecer os frascos de perfume.

Francisco José foi preso em flagrante pela equipe policial formada pelos Tenente Dayan e Sargento Adebaldo e encaminhado para o Presídio de Caiapônia.⁠⁠⁠⁠