Homem é preso por porte ilegal de armas e receptação em Caiapônia

No momento da perseguição policial, um dos envolvidos no crime saltou do veículo em movimento. Ele continua foragido

23/05/2017, às 17h05

Em patrulhamento de rotina pelas ruas do Setor Morais, em Caiapônia, na tarde da última segunda-feira (22), o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) se deparou com dois indivíduos em um veículo apresentando atitudes suspeitas.

Ao tentar realizar a abordagem veicular, o GPT percebeu que uma das pessoas que estavam no carro saltou do veículo em movimento e fugiu saltando os muros das residências próximas.

Ao tentar abordar o motorista do veículo, o GPT notou que uma mala foi arremessada pela janela do carro.

A equipe policial recolheu a mala e perseguiu o veículo até o trevo de saída para Palestina de Goiás, onde conseguiram capturar o motorista que se identificou como Alvino José Rodrigues Filho. Ele possui diversas passagens pela Polícia.

Dentro da mala recolhida pelo GPT foram encontradas uma carabina de pressão 5.5 adaptada para calibre 22, três munições intactas, um notebook da marca Samsung e um vídeo game PlayStation 3 com dois controles.

O condutor do veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia em Caiapônia onde foi realizada a autuação do flagrante pelos crimes de porte ilegal de armas e receptação. De acordo com os militares, o homem que saltou do carro em movimento não foi identificado até o momento e encontra-se foragido.

Os PMs Sargento Silva Filho, Sargento Edivair, Cabo Jay Eric e Cabo Gumercindo participaram da Operação.⁠⁠⁠⁠