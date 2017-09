Homem é encontrado morto em calçada, em Piranhas

Segundo a Polícia Militar, não existem indícios de crime. Sula, como era conhecido, saia da casa de sua mãe quando sofreu um mal súbito

04/09/2017, às 09h09

Um homem de 49 anos foi encontrado morto em uma calçada, na manhã de domingo (03/09), no Setor Sudoeste, em Piranhas.

Segundo familiares de Ademilson de Souza Magalhães, conhecido como Sula, por volta das 22h30min de sábado (02/09), o homem teria saído da casa de sua mãe e aparentemente sofreu um mal súbito e caiu ao lado de sua moto e morreu no local.

A Polícia Militar compareceu ao local para aguardar a chegada o Instituto Médico Legal (IML). De acordo com os militares, não existe indícios de crime e possivelmente, Sula passou mal e morreu ali mesmo, embora tenha sido somente no dia seguinte.

De acordo com a perita do IML, Maria Carolina, “aparentemente a causa da morte foi uma parada cardíaca”.⁠⁠⁠⁠