Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar e ocultar cadáver da ex-companheira e da enteada,em Montividiu

Segundo a denúncia, Amilton cometeu o crime em 2013 por não aceitar o fim do relacionamento

25/08/2017, às 13h08

Denunciado pelo Ministério Público, Amilton Pimentel do Nascimento foi condenado ontem (24/8) a 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver praticados contra sua ex-companheira Eliane Maria Paz de Andrade e sua enteada, Thayssa Paz de Andrade, de 11 anos, ocorrido em 2013, no município de Montividiu. A sessão do Tribunal do Júri, que durou cerca de dez horas, foi presidida pelo juiz Gustavo Baratella de Toledo, atuando na acusação o promotor de Justiça em substituição Marcelo Henrique Rigueti Raffa.

O crime

Consta da denúncia que Amilton manteve em sequestro e cárcere privado Eliane Maria e Thayssa por um período que não se pode determinar, a partir de 21 de outubro de 2013, matando e ocultando seus cadáveres posteriormente. Testemunhas atestam que as vítimas foram vistas nessa data, por volta das 20h30 e, desde então, não se obteve mais notícia delas.

A denúncia revela que Amilton manteve contato telefônico diversas vezes com Eliane dias antes de seu desaparecimento, inclusive no dia 21, por volta das 20 horas, sendo a última pessoa a manter contato com ela. Depois do desaparecimento da vítima, seu celular foi desconectado do chip e, no dia 23, reconectado ao celular do denunciado.

Apenas em 26 de setembro de 2015, ou seja, dois anos após o fato, o corpo de Eliane foi localizado numa fazenda da zona rural de Montividiu, tendo sido identificada pela arcada dentária. Já o corpo de Thayssa nunca foi encontrado.

A denúncia, portanto, foi a de homicídio por motivo fútil, por não aceitação do fim do relacionamento, usando meios até então desconhecidos, e ocultação de cadáver. Os jurados acolheram a tese do Ministério Público e condenaram o réu por ambos os delitos.

Fonte: MP-GO