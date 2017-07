Grêmio Arenopolino vai a Chapadão em busca do título

Mesmo depois da derrota por 1 a 0, diante da sua torcida, a equipe aposta na vitória nesse sábado (15)

15/07/2017, às 09h07

Grêmio Arenopolino joga nesse sábado (15), a final do Campeonato Regional de Futebol Amador da Liga Xxxx. A disputa acontece apartir das 15h45 no Estádio Municipal, em Chapadão do Céu.

Diante da sua torcida, que lotou o Estádio Municipal Valdemir Moreira de Alcântara, o Grêmio perdeu por 1 a 0 a primeira partida da final, no sábado passado (8).

Para ser campeão o time treinado pelo técnico Branco terá que vencer a partida fora de casa com diferença mínima de 2 gols. Vitória por 1 gol leva a decisão para os pênaltis, nesse caso, vence quem marcar mais. Empate ou derrota por qualquer placar da o título ao time do Chapadão do Céu.