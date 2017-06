Graer localiza avião com meia tonelada de cocaína em Jussara

A aeronave, que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização, foi seguida por um avião da FAB antes de fazer um pouso de emergência em uma fazenda no município de Jussara

26/06/2017, às 07h06

Policiais Militares do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) apreenderam, neste domingo (25), em Goiás, um avião carregado com 500 quilos de cocaína. A aeronave, que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização, chegou a ser acompanhada por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), antes de fazer um pouso forçado em uma fazenda no município de Jussara.

Foi no início da tarde que militares do Graer receberam um pedido de apoio da Polícia Federal e da FAB, que perderam de vista, em Goiás, um avião que entrou no Brasil, sem se identificar, vindo do Mato Grosso. Menos de uma hora após decolar de Goiânia, e seguindo orientações repassadas pela FAB, a equipe do helicóptero do Graer visualizou um avião aparentemente abandonado em uma fazenda perto da cidade de Jussara.

Assim que os policiais desceram do helicóptero, encontraram, dentro do avião, vários tijolos de cocaína pura, totalizando meia tonelada. O piloto não foi localizado, mas a suspeita é de que ele estaria sozinho na aeronave. “Geralmente nesse tipo de transporte o piloto viaja sozinho, justamente para poder trazer uma quantidade maior de drogas dentro da aeronave, e nesse caso acredito que não foi diferente, já que o avião tinha tijolos de cocaína até mesmo no banco do co piloto”, relatou o assessor de comunicação social da PM, tenente coronel Ricardo Mendes. A droga está sendo trazida para a sede da Polícia Federal, que tentará identificar, pelo prefixo do avião, quem é seu proprietário, para então, descobrir quem seria o responsável pelo tráfico. A droga apreendida, segundo a PM, está avaliada em R$ 10 milhões. Fonte: Mais Goiás