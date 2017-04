Venda de amendoim fabricado em Goiás é poibida por apresentar alto teor de substância que provoca câncer

Marca Produtos Paulista, do grupo GSA, com validade até maio, deve ser recolhida

11/04/2017, às 08h04

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento, em todo o território nacional, do “Amendoim”, da marca Produtos Paulita, produzido pelo grupo GSA, com sede na cidade de Aparecida de Goiânia. O produto, segundo a análise feita pela Anisa, tem alta concentração de aflatoxinas, que provocam câncer.

A agência reguladora informou que o amendoim do grupo GSA foi testado no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal) e apresentou teores de aflatoxinas acima do limite máximo tolerado, que é de 20µg/Kg.

Além da marca que produz o amendoim, o grupo possui outras seis marcas de produtos diversos como macarrão instantâneo, pó para refresco, energético, pipoca para microonda e sopa em pó.

A marca Produtos Paulista, segundo o site do grupo, existe desde 1972 e fabrica uma série de produtos derivados do milho, amendoim, mandioca e trigo.

Procurada pelo R7, o grupo GSA não falou sobre o processo de controle de qualidade da empresa e sobre a logística que será adotada para recolher o produto proibido pela Anvisa.

A resolução número 945 da Anvisa, que proibe a comercialização do amendoim da marca Produtos Paulista, é do dia 4 de abril e foi publicada no dia 10 de abril.

Fonte: R7