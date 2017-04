Governador veta projeto que acaba com o horário de verão em Goiás

Assembleia agora vai analisar a decisão de Marconi Perillo. Deputados vão votar e podem manter ou derrubar o veto

10/04/2017, às 16h04

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), vetou integralmente o projeto que acaba com o horário de verão no estado. A medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa em janeiro deste ano e, desde então, aguardava análise do governador.

Segundo a assessoria de imprensa do governo, o veto já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa que vai analisar a decisão. Após votação, os deputados ainda podem derrubar o veto. Assim, a lei entraria em vigor.

A assessoria explicou ainda que o Perillo barrou o projeto amparado em um parecer técnico da Procuradoria Geral do Estado. Segundo esse parecer, a inclusão do estado no horário de verão está dentro de uma legislação federal. Assim, não cabe ao estado, de maneira unilateral, decidir pela mudança.

O projeto que retira Goiás do horário de verão é de autoria do deputado Luis Cesar Bueno (PT). De acordo com o parlamentar, apesar da alegação de que o horário de verão visa uma economia energia, a população e as atividades econômicas das cidades sofrem diversas consequências. Assim, para ele, a medida não é benéfica. Fonte: G1