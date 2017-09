Gols marcam a primeira rodada do Campeonato de Futebol em Piranhas

Competição continua no próximo fim de semana (30/09 e 01/10)

25/09/2017, às 15h09

Na primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador em Piranhas, a rede balançou cinco vezes em três jogos.

As partidas foram realizadas na manhã de sábado (23/09) e durante o domingo (24/09), no Estádio Serra Negra.

Logo no primeiro embate dois gols agitaram a galera. O time Peões venceu o União pelo placar de 2 a 0. O time do Ouro Verde venceu o Santa Luzia por 1 a 0. O empate veio do Atlético Piranhensem que jogou contra o time Castro’s Fama FC e terminou com o placar de 1 a 1.

A próxima rodada será nesse fim de semana (30/09 e 01/10), também no Estádio Serra Negra.⁠⁠⁠⁠

O time Ouro Verde enfrentará Atlético Piranhense, sábado (30/09), às 15h45min. No domingo (01/10), a disputa será entre Castro’s Farma FC e União, às 08h45min. Logo mais, às 15h45min o time Santa Luzia realizará a partida contra o time dos Peões.