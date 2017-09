Goiás será o primeiro estado a implantar a CNH digital; veja como solicitar

05/09/2017, às 08h09

Goiás será o primeiro estado do país a implantar a Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH-e). O documento virtual terá a mesma validade do impresso e estará disponível para os goianos a partir do próximo dia 30. Quem for revalidar ou fazer alguma alteração poderá fazer a solicitação em qualquer agência do Vapt Vupt. A leitura será feita por meio de um aplicativo de smartphone.