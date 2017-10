Goiano de 8 anos lança livro sobre surgimento do 1º ser humano

João Luiz escreveu a obra de ficção em cerca de 30 minutos, quando ainda tinha 6 anos

12/10/2017, às 08h10

O estudante João Luiz da Silva Meireles Mourão, de 8 anos, escreveu um livro sobre o surgimento do primeiro ser humano da Terra. Ele contou com o apoio da mãe no projeto, que cresceu ainda mais. Com o lançamento de “O Primeiro Ovo”, o menino vai percorrer algumas escola públicas para contar a história e incentivar o gosto pela leitura.

O projeto surgiu quando ele tinha ainda 6 anos. “Fiquei pensando em como surgiu o primeiro homem e a primeira mulher do mundo, já que não tinha ninguém antes. Então pensei que seria como se Deus fosse uma galinha e tivesse colocado um ovo. E comecei a partir daí”, disse

Com toda a história na cabeça, ele pediu algumas folhas de papel para a mãe, pegou os lápis e, em 30 minutos, toda a imaginação ganhou forma. Na obra, o ovo passa por algumas dificuldades, como o forte sol e a chuva. Mas lida com tudo isso com a ajuda de um esquilo, até que o ovo se quebra e, de dentro dele, sai o primeiro ser humano.

Para o lançamento do livro, que aconteceu na última segunda-feira (9), João planejou uma apresentação na qual contaria a historia do livro. Porém, o projeto foi evoluindo tão rapidamente que virou uma encenação. “Eu sou o ovo e vou contando a história. Um dos meus irmãos faz o esquilo e o outro, a sonoplastia. Às vezes meu pai também ajuda na sonoplastia, então todo mundo participa”, contou o pequeno escritor.

A mãe de João, a gestora cultural Graziene da Silva Moreira, sempre deu todo apoio ao filho. “Eu achei a ideia super divertida e quando ele terminou, tentei publicar e consegui esse ano. Vamos percorrer seis escolas com essa encenação para despertar o gosto pela leitura e incentivar os professores a motivar os seus alunos, para que cresçam ainda mais. Além disso, haverá oficinas de brinquedos tradicionais e brincadeiras antigas para as crianças, para resgatar esse momento de diversão fora um pouco da tecnologia”, explicou.

Durante as oficinas nas unidades de ensino, cada criança que participar vai ganhar um kit com o livro e com os materiais para construir os próprios brinquedos durante a oficina. A estimativa é que 300 crianças participem do projeto. As bibliotecas das escolas visitadas também receberão exemplares.

As visitas pelas escolas começam na próxima semana. No dia 17, o livro será apresentado nas escolas municipais Bernardo Élis, Benedito de Fontes Leal, Benigno Gomes Teles e Feliciana de Sousa Leite, que ficam em Corumbá de Goiás.

Já no dia 18, a visita será na cidade de Goiás, na Escola Municipal Sonho Infantil. Por fim, no dia 20 será a vez da Escola Municipal Ary Ribeiro Valadão Filho receber o projeto.

Fonte: G1 Goiás