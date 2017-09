Garoto realiza sonho ao se tornar policial por um dia em Caiapônia

João Kléber, de sete anos, andou na viatura com os policiais e ainda ganhou uma camiseta exclusiva do GPT

18/09/2017, às 10h09

Um garoto de sete anos realizou o sonho ao se tornar policial por um dia. A história se passou em Caiapônia, no Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), 3º Companhia Dependente da Polícia Militar (CDPM), onde João Kléber foi recebido pelos militares com muito carinho.

O pequeno João Kléber venerava o trabalho do GPT e demonstrava toda sua admiração por meio dos desenhos que fazia. Cheio de imaginação, o admirador mirim destacava a sigla do grupo.

Ao saber do encantamento por parte do garoto, a equipe do GPT proporcionou a ele um momento mágico. Durante a visita João Kléber tirou várias fotos com os militares, andou de viatura com direito a acionar a sirene e o giroflex e ainda ganhou uma camiseta exclusiva do GPT.

Os policiais do GPT destacaram “a importância desse tipo de ação junto às crianças e adolescentes da comunidade local, no sentido de conhecerem o trabalho desenvolvido pela equipe e para que os jovens sigam o caminho do bem, do trabalho e do estudo”.⁠⁠⁠⁠