Garota de 14 anos apreendida por fazer uma família refém em Anápolis

25/04/2017, às 07h04

“Essa menor foi pega por conta de outra situação de roubo na semana passada. Os irmãos dela também já têm o costume pelo crime, já é habitual. Infelizmente todos os que participaram desse caso já têm passagens pela polícia. Com um deles, que tentou fugir, foram apreendidos vários objetos frutos de roubos, como eletrodomésticos, roupas”, contou o tenente César Valente.

A família foi feita refém na tarde de domingo (23). Segundo a PM, a adolescente e os três rapazes chegaram ao imóvel por volta das 15h30, quando abordaram um casal e a filha, de apenas seis meses. Um vídeo divulgado pela corporação mostrou o momento em que os policiais negociavam com os suspeitos a liberação da família.

“Assim que um vizinho visualizou o roubo e chamou a PM, as equipes se deslocaram para o imóvel. Tudo indica que eles queriam roubar a casa, mas, quando perceberam que estavam cercados, acabaram optando por manter a família refém”, relatou Valente.

Primeiro foi preso o rapaz de 18 anos, que pulou o muro da casa e tentou fugir. Enquanto isso, a menor e os outros dois suspeitos continuaram dentro do imóvel, onde mantinham as vítimas sob a mira de revólveres.

“O primeiro pedido que eles fizeram foi o de que a família deles estivesse presente, para resguardar a vida deles. Na verdade a atitude em chamar a família e a imprensa é justamente para garantir a integridade física deles. A medida foi cumprida e primeiro fizemos contato com um avô deles por telefone, depois com a esposa de um deles e depois com a mãe. Enquanto eles não chegaram, a negociação não evoluiu”, relatou Valente.