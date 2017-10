Garota de 13 anos morre afogada em represa, na zona rural de Montividiu

De acordo com familiares, a jovem estava com uma amiga no momento do acidente

02/10/2017, às 07h10

Uma menina de 13 anos morreu afogada, na tarde da última sexta-feira (29/09), em uma represa na zona rural de Montividiu, Sudoeste Goiano. De acordo com familiares, ela estava com uma amiga no momento do acidente.

O pai da garota é caseiro da fazenda onde aconteceu o acidente. De acordo informações do Corpo de Bombeiros o local onde a menina se afogou tem cerca de 2,5 metros de profundidade, a água era parada, sem corredeira, e ninguém sabe o motivo pelo qual ela se afogou.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Rio Verde e também a Polícia Militar foram até a propriedade rural e tomaram as providencias cabíveis.

Fonte: Plantão JTI