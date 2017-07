Duas pessoas morrem após carro cair em canavial em chamas, em Santa Helena de Goiás

Acidente cria alerta para o perigo do fogo as margens das rodovias. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que o motorista do veículo perdeu a visibilidade com a fumaça da queimada

24/07/2017, às 08h07

Um menino de 3 anos e uma adolescente de 15 anos morreram neste domingo (23) após o carro em que estavam cair em um canavial que estava em chamas na GO-210, em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que o motorista do veículo perdeu a visibilidade com a fumaça da queimada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, seis pessoas estavam no veículo no momento do acidente. O motorista não teve ferimentos. Outros três passageiros foram levados com queimaduras em várias partes do corpo para o Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso). A criança, David Lucca Pereira Costa, e a adolescente, Ester Alves Vieira Costa, morreram no local.

O incêndio é de grandes proporções. Mais de dez caminhões, tanto dos bombeiros quanto de brigadistas das usinas nas proximidades estão no local combatendo a queimada. De acordo com a corporação, devido à fumaça que encobria a rodovia, o motorista perdeu a referência do asfalto acabou saindo da pista e pegou fogo. Fonte: G1 Goiás