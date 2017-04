Barra do Garças ganha novo frigorífico

07/04/2017, às 17h04

O empresário Francisco Barreto confirmou o investimento de R$ 2,5 milhão na área do antigo frigorífico Carvalho, a expectativa é de que sejam gerados mais de 400 empregos diretos e outros 200 com a implantação da etapa seguinte que é a desossa. A empresa Frivale (empresa de Goiânia) espera iniciar o abate de bovinos em Barra do Garças entre a segunda quinzena de Junho e a primeira semana de Julho deste ano.

“São várias conversações com o objetivo de fomentar a economia local, com a geração de renda e emprego para a população, o momento é de crise mas temos conseguido resultados importantes, agora com a confirmação do novo frigorífico, com as obras de adequações e reforma bem adiantados, estamos confiantes em novas vagas para os trabalhadores”, disse Beto.

O vice-prefeito Weliton marcos também manteve contato com os representantes da empresa, “A Frivale já está com o SIF (Serviço de Inspeção Federal) e deverá abater de 300 a 500 cabeças de gado ao dia”, destacou.

O Prefeito lembrou ainda outras empresas que pretendem instalar em Barra do Garças nos próximos meses.

“Após muito contato tivemos a confirmação da Rodobens Toyota, a Royal FIC que está verificando uma área para ser adquirida, uma empresa de sal mineral que já comprou um terreno na região próxima do Distrito industrial e um atacadão, um dos maiores do País, que gerará cerca de 700 empregos, sem esquecer do estacionamento rotativo Área azul que está contratando através da empresa BR TRANS 90 pessoas, tudo isso, ajuda a população nesse momento de crise, as dificuldades são muitas mas estamos tentando de todas as formas aliviar o impacto da crise no município”, frisou Roberto farias.

Para o Prefeito um ponto fundamental foi a reabertura do aeroporto para voos comercias, “Com o voo da Azul, ficou mais fácil trazer o investidor, ele vem, conhece a região, vê o potencial com os destaques de um dos melhores lugares para investir apontado pela revista Exame e no crescimento de Barra do Garças e o Araguaia muito acima da média estadual e nacional e vê que nossa região é a bola da vez, para isso, preparamos a cidade com obras de saneamento garantindo sustentabilidade e com investimento na infra-estrutura como as pontes ligando a cidade por diversos acessos e o cuidado mantendo praças e canteiros bem cuidados passa uma boa imagem facilitando o interesse de investidor que tem optado por Barra do Garças”, concluiu.