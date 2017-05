Friboi anuncia mais 600 vagas de emprego em Barra do Garças, a partir de segunda-feira (15)

Como o aumento da produção a empresa irá contratar 300 funcionários diretos e 300 indiretos

16/05/2017, às 08h05

Balena, diretor geral da Friboi disse que o frigorifico irá aumentar a capacidade de abate e desossa de bovinos no município passando de 6 para 8 mil. Com o aumento da produção a empresa irá contratar 300 funcionários diretos e 300 indiretos que farão o transporte entre outros serviços.

O prefeito Roberto Farias afirmou que Barra do Garças possui um grande potencial de exportação de carne para o mundo e que as vagas de emprego vem em bom momento, já que o índice de desemprego no país aumentou muito nos últimos anos. “Apesar da crise, nosso município vem conseguindo se desenvolver cada vez mais e que essas vagas ajudará muitos munícipes nesse momento de instabilidade”.

As vagas de empregos serão anunciadas nas próximas semanas e estarão à disposição da população no SINE que funciona na Travessa Voluntários da Pátria, 29 – Centro -próximo à Prefeitura.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Indústria, Comércio, Aquicultura e Pesca Fabiano Dal’agnol também esteve presente.

Fonte: Araguaia Notícias