Fred e Gustavo se apresentam nas vésperas do aniversário de Piranhas

Neste sábado (14/10) haverá mine maratona às 16 horas e show com Pedro Henrique e Fernando a partir das 23 horas, na Praça Santo Antônio

14/10/2017, às 13h10

Nas vésperas do, a dupla Fred e Gustavo agitou a população com um animado show sertanejo, na noite de sexta-feira (13/14), na Praça Santo Antônio. O show que movimentou a cidade e região teve início às 23 horas.

Para o bioquímico Fernando Sousa Marques, 31, de Caiapônia, a realização do show foi “sensacional e deveria acontecer mais vezes”.

A professora piranhense, Anielly Fernanda de Sousa, 24, disse que amou a organização e realização da festa. “Maravilhoso, tudo muito lindo, estávamos precisando de algo assim”, afirmou.

Eliton Pereira Miranda, 20, veio de Iporá com os amigos para prestigiar o evento realizado pela Prefeitura Municipal e disse que “com tanta organização, outros eventos como esse poderiam ocorrer”.

O evento contou com a presença do prefeito Eric de Melo, primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social Adrielle Pátilla e vereadores João Leones, Hugo Braz, Jhonatan Apolinário, Fernando Lizardo e Cleuber Vilela que cantaram juntamente com o público os parabéns para Piranhas quando o relógio marcou meia noite.

Segundo Eric, a equipe trabalhou durante 10 meses para que o evento em comemoração ao aniversário da cidade fosse um sucesso. “Trabalhamos desde o inicio do ano para que a festa ocorresse da melhor forma possível, pois a população merece”, disse.

Neste sábado (14/10), dia em que se comemora o aniversário de Piranhas, haverá a mine maratona, às 16 horas com saída da Avenida Independência, no Centro, em frente ao Centro Administrativo Orlando Leite.

Logo mais a noite, a partir das 23 horas, a dupla Pedro Henrique e Fernando subirá ao palco montado na Praça Santo Antônio.