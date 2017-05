24/05/2017, às 08h05

O Ministério Público de Goiás (PM-GO) realiza uma série de ações na manhã desta terça-feira, 23, em Goiânia e Senador Canedo para apurar o desvio de recursos do parque Mutirama e o Zoológico de Goiânia.

Uma quadrilha agiria nos recursos arrecadados com a venda de ingressos. O MP-GO trabalha com a hipótese de que cerca de R$ 60 mil eram desviados todas as semanas dos cofres dos dois pontos de diversão da Capital.

Conforme as suspeitas do MP-GO, a quadrilha teria começado a agir no início da década passada e os danos chegariam a R$ 2.880 milhões ao ano, ou seja, cerca de quase R$ 50 milhões durante o período.

O MP-GO já cumpriu quatro mandados de prisão temporária, mas ainda não informou o nome dos suspeitos. Eles atuariam dentro da estrutura da Agência Municipal de Turismo e Lazer de Goiânia (Agetul).

Os promotores cumpriram ainda cinco mandados de condução coercitiva e 12 de busca e apreensão.