Flávio Junior cobra presidente da Saneago, andamento do projeto de captação de água do Rio Caiapó para Arenópolis

13/07/2017, às 09h07

Na manhã dessa quarta-feira (12), o prefeito Flávio Júnior entregou a ordem de serviço assinada pelo vice-governador José Eliton, que determina a execução de projeto para captação de água do Rio Caiapó beneficiando o município de Arenópolis, através do Programa Goiás na Frente, ao presidente da empresa de Saneamento de Goiás (Saneago), Jalles Fontoura.

O documento determina também que a Saneago providencie de forma emergencial o abastecimento de água no município que vem sendo castigado com a estiagem.

Acompanhado do deputado estadual Virmondes Cruvinel, Flávio Júnior disse estar buscando a maneira mais rápida pra resolver o problema do abastecimento de água em seu município. “Através da Saneago vamos trocar a caixa d’água que abastece a Vila 14 de Maio, bem como fazer a ligação do poço artesiano que foi encontrado água nas escavações já feita até o momento, mas até que venha a solução definitiva vamos continuar buscando água para que nenhum morador fique sem” esclareceu executivo.