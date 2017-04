Flávio Júnior tem mais de 90% de aprovação dos arenopolinos

Jornal O+Positivo abordou os munícipes com a intenção de fazer uma avaliação dos primeiros 100 dias do novo prefeito

24/04/2017, às 22h04

Entre os dias 11 e 12 de abril o Jornal O+Positivo realizou uma pesquisa de opinião com os moradores de Arenópolis para saber qual a avaliação eles fazem dos primeiros 100 dias da administração comandada pelo prefeito Flávio Júnior. Foram entrevistados 275 moradores de todos os bairros e do Povoado do Caiapó e Distrito de Campos Verdes. A pesquisa tem margem de erro de 4% para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.

Ao avaliarem a gestão, 29,09% disseram que a administração de Flávio Júnior está ótima. 42,55% afirmaram que está boa e 19,27% regular. Para 2,18% dos abordados, a gestão está ruim enquanto para 4% julgou péssima. 2,91% dos voluntários não souberam ou não responderam à pergunta. Na soma dos números, 90,91% dos arenopolinos aprovam o prefeito e 6,18% desaprovaram.

Os entrevistadores também perguntaram “qual a avaliação você faz da educação municipal”. A área recebeu 90,18% de aprovação e 5,09% de desaprovação. 4,73% não souberam ou não responderam. A educação está ótima para 12,36%, boa para 57,82% e regular para 20% dos arenopolinos respondentes. 4,36% entende que a pasta está ruim e 0,73% péssima.

Outro aspecto avaliado pela pesquisa foi a saúde, que é um dos principais desafios da gestão pública atual. Em Arenópolis, 89,09% dos moradores aprovaram o trabalho desenvolvido pelo prefeito na saúde. 9,09% não aprovaram, preferindo descrever a saúde como ruim (6,18%) ou péssima (2,91%). 1,82% não souberam ou não responderam. 11,64% disseram que está ótima, 55,27% boa e 22,18% regular.

Quando a pergunta foi relacionada à limpeza pública, 91,27% dos arenopolinos aprovaram enquanto 7,64% desaprovaram. Segundo 28,36% a limpeza das ruas e avenidas está ótima, de acordo com 52,73% está boa e para 10,18% está regular. Por outro lado, 4,73% avaliaram como ruim e 2,91% como péssima. 1,09% não souberam ou não responderam.

A pasta de serviço social que é comandada pela primeira-dama Daiany Donato também passou pelo crivo dos moradores do município. 76% aprovaram e 6,18% desaprovaram. 18,18% disseram que está ótima, 36,73% que está boa, 21,09% que está regular, 4% que está ruim e 2,18% que está péssima. 17,82% não souberam ou não responderam.

Os respondentes puderam dizer ainda qual a área da administração municipal tem funcionado melhor. Na lista de áreas mais citadas está a educação, saúde, limpeza e administrativo. A pior área também pôde ser escolhida. Os arenopolinos falaram em segurança pública, geração de empregos e estradas rurais.

A principal obra ou beneficio que cada morador entrevistado deseja ver executada era a pergunta seguinte do questionário. Rede de esgoto, pista de caminhada, área de lazer, conclusão da obra da creche e academia ao ar livre foram as mais lembradas.

Quem respondeu

As pessoas do sexo feminino que foram entrevistadas somaram 52,73% e as do sexo masculino 47,27%. A idade de 16,73% dos que se dispuseram a responder a pesquisa é de 16 a 24 anos. 31,63% têm entre 25 e 34, 20,36% de 35 a 44 e 22,55% de 45 a 59 anos de idade. 8,73% disseram ter 60 ou mais.

O grau de escolaridade de 46,18% dos abordados é analfabeto, lê e escreve ou concluiu o Ensino Fundamental enquanto 38,55% afirmaram ter iniciado ou concluído o Ensino Médio. A porcentagem de quem começou ou concluiu o Ensino Superior é de 6,18% e 9,09% não souberam ou não responderam.

Os dados do perfil dos entrevistados apontaram ainda que 42,18% não possuem rendimento ou vivem com até um salário por mês. 45,81% recebem de um a três salários mínimos. Quando passamos para o item seguinte, que calcula os que têm vencimentos maiores que três e menores que cinco salários o número de cai para 4,73%. 0,73% ganham mais de cinco salários mínimos todos os meses. 6,55% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Em Arenópolis a região mais comum é a católica, onde 40,73% se intitularam. A evangélica vem na sequência com 31,27% dos fiéis e 0,36% de espíritas. 2,91% disseram ser de outra religião e 16,73% afirmaram que não têm religião ou são ateus. 8% não souberam ou não responderam.