Fim do horário de verão em Goiás é aprovado em comissão da Câmara dos Deputados

O texto foi apresentado pelo deputado Delegado Waldir (PR), em dezembro do ano passado e segue para a CCJ e, depois, para o plenário

02/11/2017, às 08h11

O projeto de decreto legislativo que propõe o fim do horário de verão em Goiás e no Distrito Federal foi aprovado nesta quarta-feira (1º) pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. O texto foi apresentado pelo deputado Delegado Waldir (PR), em dezembro do ano passado.

O deputado argumenta que a mudança para o horário de verão não gera economia de energia no Estado. “A falta de critérios técnicos levou o governo a equívocos em sua política de economia de energia elétrica desde o início”, justifica delegado Waldir no projeto.

O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e depois vai para o plenário. O horário de verão é adotado continuamente no Brasil desde 1985. De acordo com o governo federal, em 2016 a economia de energia foi de R$ 159,5 milhões, valor considerado baixo pelo setor elétrico.

Fonte: O Globo