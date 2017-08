Festival Receitas do Campo resgata culinária típica rural, em Piranhas

2ª edição do evento foi uma das atrações da 25ª Expoapi e premiou seis cozinheiros. Os três primeiros colocados terão suas delícias divulgadas no Livro de Receitas do Campo lançado pelo Sistema FAEG

O Sindicato Rural de Piranhas, em parceria com a Federação da Agricultura do Estado de Goiás (FAEG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), realizaram nesta terça-feira (29/08), no Parque de Exposição Agropecuária Drº Wilian José dos Santos, a 2ª edição do Festival Receitas do Campo.

O evento tem como objetivo resgatar receitas tradicionais de famílias da região. Foram apresentadas 19 receitas doces e salgadas. O preparo de cada prato ficou por conta dos inscritos no festival.

Dos 19 pratos concorrentes, seis foram selecionados por um corpo de jurados que avaliou vários pontos, como a história da receita, sabor, ingredientes do campo e originalidade, havendo primeiro e segundo colocado em cada categoria sendo elas: Almoço e Jantar, Lanche da Fazenda e Sobremesas do Campo. Todos os idealizadores das receitas vencedoras foram premiados.

A primeira colocada na categoria Almoço e Jantar foi Maria Auxiliadora, com a receita Maria Izabel e em segundo lugar Aládia Cardoso de Morais, com o S.O.S Roça. Já na categoria Lanche da Fazenda, o vencedor foi Edson Elias Duarte com o tradicional Mané Pelado e em segundo Dalva Pereira Naves com o Cabú de Mandioca. Na terceira e última categoria, Sobremesas do Campo, Luzia

Alves Faria, que apresentou o doce de queijo conquistou os jurados com sua receita e levou o primeiro lugar. Messias Cândido de Souza com o inusitado Pé de Moleque com Castanha de Barú ficou em segundo.

Os vencedores em primeiro lugar de cada categoria terão seus pratos publicados no livro Receitas do Campo que será editado pela

FAEG e terá circulação em todo estado de Goiás.

Para os participantes, o festival é uma forma de relembrar suas raízes. Edson Elias disse que “ama” fazer as comidas que eram feitas por sua família quando ainda era jovem.

O presidente do Sindicato Rural, Dermison Ferreira, e sua esposa Solange Duarte, comemoraram o “sucesso” do festival e agradeceram “o empenho de cada um que colaborou para que o evento acontecesse”.⁠⁠⁠⁠