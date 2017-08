Festa de Nossa Senhora da Abadia começa sábado em Piranhas

Tradicional festa do doce acontece no Indaiá até o dia 19 de agosto

11/08/2017, às 14h08

Começa neste sábado (12/08), a Festa de Nossa Senhora da Abadia, uma das mais tradicionais de Piranhas. O evento se estende até o dia 19 de agosto, na residência do “Da Silva”, que é policial aposentado.

A fazenda fica na região do Indaiá, a cerca de 30 km de Piranhas. Indo pela BR-158, sentido Barra do Garças, nas proximidades do km 70, vira a esquerda. Tradicionalmente conhecida como Festa do Doce, no local é servido almoço e jantar a partir das 12h.