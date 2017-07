Festa da Capelinha acontece nesse final de semana

Tradicional romaria de 38 km começou na tarde dessa sexta-feira (30), em Piranhas. Evento encerra no domingo com missa e almoço

30/06/2017, às 20h06

Começou nessa sexta-feira (30/06), em Piranhas, a romaria para o Morro da Capelinha, a festa encerra no domingo com a missa e almoço. O Morro da Capelinha, que fica a 38 km da sede do Município de Piranhas, é o lugar onde centenas de fieis do Divino Pai Eterno vão todos os anos agradecer e fazer suas preces ao padroeiro goiano.

Tudo começou quando o fazendeiro Sebastião José de Faria, em meados de 1933, estava sofrendo de uma doença, que nem os médicos conseguiam solucionar, fez uma promessa ao Divino Pai Eterno. Se alcançasse a graça e vivesse até os 50 anos, ele iria construir uma capela ao Santo. O favor foi concedido, em 1950 ele cumpriu com a promessa e viveu até 1990.

Na região

Em Caiapônia a Festa do Divino como é conhecida acontece em lugares diferentes a cada ano, mas centenas de fieis comparecem ao evento.

A maior celebração ao Padroeiro de Goiás, Divino Pai Eterno, acontece em Trindade, que fica a aproximadamente 15 km de Goiânia. Nesse período do ano centenas de romeiros se deslocam até o Santuário da Basílica do Divino Pai Eterno, na Capital da Fé, como também é conhecida.