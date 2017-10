Fabiano Costa fará show sertanejo em Baliza e Bom Jardim

Com organização de Dj Niltinho Eventos, a apresentação promete agitar os amantes da música nos dias 27 e 28 de outubro

25/10/2017, às 08h10

O cantor Fabiano Costa realizará show sertanejo em Baliza e Bom Jardim de Goiás e promete agitar os amantes da música nos dias 27 e 28 de outubro, com organização de Dj Niltinho Eventos.

Pela primeira vez em Baliza, o sertanejo se apresentará na Feira Coberta, a partir das 23 horas, nesta sexta-feira (27/10).

Dando sequência na agenda, Fabiano agitará Bom Jardim de Goiás e região com seus sucessos no sábado (28/10), na Boate Matrix, às 23 horas.

Os interessados poderão comprar os ingressos antecipados no valor de R$ 15 em Piranhas com o Edson Nélio pelo telefone (64) 9.9305-3775. Em Bom Jardim os ingressos podem ser adquiridos no Shopping da Economia, em frente à rodoviária. A Panificadora Flor de Trigo disponibilizará a venda dos ingressos em Baliza e Torixoréu.