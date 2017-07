Abertura da 2ª edição da Expoare é sucesso em Arenópolis

Hiago Hesser apresenta hoje (7), após a segunda rodada eliminatória do rodeio em touros. 30 peões montaram ontem na primeira etapa classificatória

07/07/2017, às 17h07

Cerca de mil pessoas, segundo os organizadores, compareceram ontem (6) na abertura da segunda edição da Exposição Agropecuária de Arenópolis – Expoare. Na primeira noite as entradas foram oferecidas pelo deputado Lissauer Vieira e pela prefeitura municipal. “Nosso desejo era abrir os portões de entrada todas as noites, mas o momento econômico não é favorável. Mesmo assim decidimos que ninguém paga para entrar hoje (6/7) e domingo (9), para que as famílias mais humildes também possam participar da festa, que é feita para o nosso povo”, observou o prefeito Flávio Junior.

Trinta peões convidados desafiaram os touros e levaram emoção ao público presente. Além do rodeio a dupla Lucas Zara e Gabriel foram os responsáveis pela animação da galera.

Hoje (7) tem a segunda bateria eliminatória do rodeio e show com Hiago Hesser. Os amantes do mundo country podem ainda observar os animais de boa genética que estão expostos, visitar os estandes de empresas ligadas ao setor ou conferir o variado menu de alimentação e bebidas nas tendas especializadas.

Programação da festa

A programação da Expoare ainda inclui o tradicional cavalgada de abertura e a mesa da amargura. Serão quatro dias de festa que deve movimentar toda a cidade, além de atrair os moradores de cidades vizinhas.

Dia 06/07 – Abertura do rodeio em touros e show com Lucas Zara e Gabriel;

Dia 07/07 – Continuação do rodeio e show com Hiago;

Dia 08/07 – Continuação do rodeio e show com Nando Moreno;

Dia 09/07

10h – Cavalgada;

16h – Realização da mesa da amargura;

Final do Rodeio

21h – Bingo do Sindicato Rural na Associação dos Produtores Rurais de Arenópolis (APRA) que sorteará um bezerro nelore de 17 meses, uma tv 40 polegadas e uma moto Honda Fan 125.

Show da dupla Omar e Adriana;

Premiação do rodeio:

1º lugar: R$ 4.000

2º lugar: R$ 2.000

3º lugar: R$ 1.500

4º lugar: R$ 800

5º lugar: R$ 500