Segunda noite Expoare é marcada por montaria e show do cantor Hiago

08/07/2017, às 14h07

A segunda noite da Exposição Agropecuária de Arenópolis-Expoare, foi realizada nesta sexta-feira (07/07), na Associação dos Produtores Rurais (APRA). O evento foi marcado pela segunda bateria eliminatória do rodeio em touros, montaria em carneiros e pelo show do cantor Hiago Hasser.

A animação do público era notável durante o show do jovem cantor. Com muita animação e interação com o público, Hiago cantou seus principais sucessos.

A 2ª edição da Expoare tem sido um sucesso e vem chamando a atenção de centenas de pessoas. Hoje (08), tem a terceira noite de montaria em touros e a animação do show fica por conta do cantor Nando Moreno.