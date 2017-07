Organizadores comemoram sucesso da Expoare

11/07/2017, às 08h07

Após quatro dias de festa, a 2ª Exposição Agropecuária de Arenópolis (Expoare), chegou ao fim nesse domingo (09/07). Durante o dia a atração principal foi o tradicional desfile de cavaleiros e amazonas pelas principais ruas e avenidas da cidade. Mas teve também a mesa da amargura, a final do rodeio em touros e a realização de um bingo.

Na disputa pelo título de campeão das arenas, os peões deram o melhor de si na montaria em touros. Ao final da montaria foram anunciados os cinco primeiros colocados que levaram para casa a premiação em dinheiro.

Em 5º lugar, o peão Rhaimer Françoar da cidade de Piranhas ganhou R$ 500, em 4º lugar Patrício de Santana, representando a cidade Água Boa-Mt levou para casa R$ 800, o 3° lugar ficou com o peão Haroldo Lucas de Iporá que faturou R$ 1.500, Valdeir Santos Oliveira conquistou segundo lugar na colocação levando R$ 2.000, Raí Machado de Morais veio de Vila Rica-Mt e conquistou o 1º lugar, ganhando o prêmio em dinheiro no valor de R$ 4.000.

Em entrevista ao Jornal O+Positivo, Raí disse ter sentido uma emoção muito grande pela conquista da 1ª colocação na montaria em touros. “Não é só pelo fato de vencer, mas sim pela realidade de ter a oportunidade de participar desde o primeiro dia e não acontecer nenhum acidente comigo e com os meus companheiros de brete”, comemorou o peão. “A comissão e a organização da festa está de parabéns, tudo muito bem pensado”, completou.

O prefeito Flávio Júnior esteve presente no evento desde o início, dando total apoio à equipe organizadora e ao Sindicato Rural. “Ao Sindicato Rural, digo que sempre terão meu apoio, pois já tive a oportunidade se ser presidente dessa instituição e não tive apoio. Sei o quanto é sofrido organizar um evento desse porte e não ter prejuízos”, afirmou o prefeito.

Após a entrega da premiação do rodeio em touros, foi realizado o sorteio do bingo, onde foi revelado os ganhadores dos três prêmios. José Fernandes de Sousa Barbosa, da cidade de Itumbiara ganhou uma TV de 40 polegadas, Carlos Henrique Bueno Vilela, morador de Arenópolis, foi o ganhador do bezerro nelore. A moto Honda Fan 125 também ficou em Arenópolis Gilson Horbylon Castro, ex-presidente do sindicato vou o ganhador.

Gilson, eufórico expressou a alegria de ganhar a moto 0 km. “ Felicidade é a palavra que me define agora”, comemorou.

Segundo o presidente do Sindicato Rural de Arenópolis, Vanderlan Alves Menezes, a 2ª edição da Expoare obteve resultados positivos. “Foi um sucesso, nada de prejuízos”, comemorou.⁠⁠⁠⁠