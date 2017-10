Exército diz que militares suspeitos de torturar soldados podem ser expulsos da corporação em Jataí

“Tanto na nossa atividade de instrução quanto nas administrativas, qualquer tipo de maus-tratos e de abuso é veementemente proibido e condenável”, pontua.

Diante da repercussão, o comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. Em sua conta no Twitter, ele escreveu: “Não aceito a ocorrência de abusos e maus tratos em nossos quartéis. O ocorrido em Jataí-GO é fato isolado e será apurado com rigor”.