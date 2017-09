Exame de fundo de olho pode detectar diversos tipos de doenças

13/09/2017, às 09h09

O exame de fundo de olho pode identificar diversos problemas de saúde. Nos olhos, o médico pode avaliar as artérias, veias e os nervos. Qualquer doença que atinge essas partes, em tese, pode ser identificada no exame de acordo com o oftalmologista Emerson Castro e o cardiologista e consultor Roberto Kalil .

O diagnóstico do diretor do Sindicato dos Agentes Penitenciários Álvaro Salgueiro Filho foi revelado através dos olhos. “Descobri que tinha problemas de pressão, colesterol alterado e meu sangue era muito grosso”. As doenças podem ser descobertas por causa dos vasos dos olhos. Um olho saudável possui vasos íntegros, sem alteração. Apesar de ser um exame de rotina oftalmológico, Álvaro teve o fundo do olho avaliado a pedido do cardiologista.

Hipertensão e diabetes

Diabetes e hipertensão são vistas pelos olhos quando a doença está descompensada. Se chegou aos olhos é porque o quadro está avançado, por isso o exame de fundo de olho não é para diagnóstico, mas para acompanhamento clínico.